"Если не рассказывать байки, то я просто вижу, что я реально добавляю и какой у меня на самом деле уровень. Также, какую я игру могу показывать на дистанции, что могу демонстрировать.

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Я еще раз убедился в себе и думаю, что показал многим, что со мной в составе можно выигрывать уже с первого сезона. Мы выиграли три из четырех. Я доволен. У меня достаточный уровень, но есть куда расти. Но у меня есть все, чтобы быть номером один в Реале", – сказал Лунин в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Лунин в текущем сезоне в 31 матче пропустил 32 гола (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). Андрей стал единственным украинцем в истории, который выиграл две Лиги чемпионов.

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