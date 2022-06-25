"На протяжении всей моей жизни меня спрашивали, гей ли я. Я был в отношениях с мужчиной, и я также был в отношениях с женщиной. Сегодня в новостях напечатают: "Ришарлисон – бисексуал". Я нормальный человек, у меня есть потребности и желания. Я встречался с мужчиной, встречался с женщиной, и что из этого?

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Я не хотел, чтобы меня отвергли из-за моей сексуальности, из-за того, что я бисексуал. Хотел, чтобы люди оценивали меня по моей работе. Никогда не ставил свою сексуальность выше работы, и никогда бы не стал. В 2007 году я был лучшим игроком чемпионата Бразилии на своей позиции и играл за сборную. Меня вызвали за футбольные заслуги.

Я не говорю это сейчас только потому, что перестал играть. Вы понимаете, почему я думаю, что иногда нет необходимости вешать какие-то ярлыки на себя? Есть серьезная проблема – умирают люди. В Бразилии геев убивают чаще, чем где бы то ни было. "Ах, ваши высказывания помогут делу". Нет, не помогут. Да и кто вообще такой этот Ришарлисон? Я простой гражданин, у которого была неплохая карьера, но я не смогу сдвинуть горы, чтобы прекратить преступления и покончить с гомофобией в футболе", – цитирует Ришарлисона AS.

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К слову, почти всю свою игровую карьеру Ришарлисон провел на родине, где сменил более десяти клубов. Он трижды выигрывал чемпионат Бразилии и однажды национальный Кубок. Также может похвастаться победами в Кубке Либертадорес и Клубном чемпионате мира.