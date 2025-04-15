"Наша цель – играть с четким планом, быть последовательными и понимать, как развивается матч в течение 90 минут. Когда мы выигрывали в Брюгге в 1/8 финала, мы были готовы к дополнительному времени. Наш план таков: если будет дополнительное время и серия пенальти – это замечательно.

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У меня есть опыт камбеков – как положительный, так и отрицательный. Но сейчас – другая история. Мы хотим написать новую главу в истории Астон Виллы. В прошлом году – Лига конференций, в этом году – Лига чемпионов, и, надеюсь, еще много лет в еврокубках.

У ПСЖ большой опыт выездных матчей. Но мы будем объединяться с нашими болельщиками и передавать им энергию. Если мы хорошо сыграем как в тактическом, так и в индивидуальном плане, то наши фанаты придадут нам сил и очень помогут.

Могут ли Уоткинс и Рашфорд играть вместе? Это следующий шаг, если у меня будет время. Мы попробовали, чтобы Рашфорд играл на левом фланге, но теперь мы выбираем играть с обоими нападающими. Это следующий шаг. Мне хочется попробовать это на тренировках, но не сейчас", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ПСЖ выиграл первую встречу с Астон Виллой (3:1). Ответный матч состоится во вторник, 15 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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