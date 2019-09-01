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"У меня есть огромное желание ударить его", – Почеттино хочет разобраться с легендой Арсенала за унизительный прогноз

17:11 83 Читати українською
"У меня есть огромное желание ударить его", – Почеттино хочет разобраться с легендой Арсенала за унизительный прогноз
Маурисио Почеттино / Reuters

Тренер Тоттенхэма вспомнил слова телевизионного эксперта, который заявил, что Арсенал разорвет "шпор" в северолондонском дерби.

 

Бывший хавбек "канониров" Пол Мерсон уверен, что Арсенал добудет легкую победу в матче четвертого тура АПЛ.

"Арсенал разорвет Тоттенхэм", – легенда "канониров" поделился прогнозом на лондонское дерби

"Я бы хотел встретиться с Полом Мерсоном после его слов. Более того, у меня есть огромное желание ударить его", – приводит слова Почеттино Sky Sports. Правда, аргентинец улыбался, давая этот комментарий, поэтому Мерсон может не волноваться за свое здоровье.

Арсенал – Тоттенхэм: прогноз на матч АПЛ

Напомним, матч Арсенал – Тоттенхэм начнется сегодня в 18:30 по киевскому времени. Перед отчетным туром хозяева опережают "шпор" на два очка.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Арсенал - Тоттенхэм Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Пол Мерсон
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