"У меня есть огромное желание ударить его", – Почеттино хочет разобраться с легендой Арсенала за унизительный прогноз

Тренер Тоттенхэма вспомнил слова телевизионного эксперта, который заявил, что Арсенал разорвет "шпор" в северолондонском дерби.

Бывший хавбек "канониров" Пол Мерсон уверен, что Арсенал добудет легкую победу в матче четвертого тура АПЛ.

"Арсенал разорвет Тоттенхэм", – легенда "канониров" поделился прогнозом на лондонское дерби

"Я бы хотел встретиться с Полом Мерсоном после его слов. Более того, у меня есть огромное желание ударить его", – приводит слова Почеттино Sky Sports. Правда, аргентинец улыбался, давая этот комментарий, поэтому Мерсон может не волноваться за свое здоровье.

Арсенал – Тоттенхэм: прогноз на матч АПЛ

Напомним, матч Арсенал – Тоттенхэм начнется сегодня в 18:30 по киевскому времени. Перед отчетным туром хозяева опережают "шпор" на два очка.