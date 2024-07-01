"Оставаться в Сити? Да, я читал много заголовков о переходе в Саудовскую Аравию, но не обсуждал это ни с кем. Если будет хорошее предложение, и вы скажете Хосепу, что хотите уйти – это возможно. В других клубах это может быть иначе. Но я никогда не показывал, что хочу уйти.

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У меня более чем достаточно денег, но если поступит абсурдно большая сумма, то это будет выгодно для моей семьи, моих родственников, моих внуков, моих правнуков и моих друзей", – цитирует де Брюйне инсайдер Fabrizio Romano.

К слову, контракт Кевина с Манчестер Сити действует до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний бельгиец сыграл за Манчестер Сити 26 матчей, забил 6 голов и отдал 18 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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