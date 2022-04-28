Сейчас 35-летняя аргентинка находится в Милане и выступает истцом по судебному делу против журналиста Фабрицио Короны. В 2019 году он распространил информацию о романе Нары с Марцело Брозовичем, который тогда вместе с Икарди выступал за Интер. Впрочем, Ванда всячески открещивалась от этих обвинений и решила судиться с Короной.

Икарди и Ванду Нару подозревают в отмывании денег

"После этой статьи, в которой сообщалось о не соответствующих действительности вещах, начались проблемы, и Мауро был вынужден сменить команду. В Интере ему сказали, что он также должен сменить своего агента.

У меня пятеро детей, которые в то время ходили в школу здесь, в Милане. Также начался большой разрыв между Икарди, болельщиками клуба и менеджерами. Мы традиционная семья, и эта история принесла нам проблемы внутри и вне семьи.

Никто не может понять, откуда вообще они взяли эту лживую историю. У меня даже не было номера телефона Брозовича. Это даже не тот человек, с которым мы тусовались, как это часто бывает между друзьями по команде", – AS цитирует отдельные реплики Нары из зала суда.

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