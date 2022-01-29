"Я вернулся на сборы в Словакию. Пришло предложение от «Астаны». Начали клубы договариваться, а у меня были предложения из высших лиг Дании и Польши.

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Я знаю, что по финансам между клубами не договорились, а Астана за аренду заплатила деньги. Я перешел с правом выкупа, но там есть свои нюансы. Не будем углубляться в них. Сейчас готов к новым вызовам, так как в Словакии были проблемы не связанные с игровой практикой, а больше со спортивным директором.

Мой контракт до сих пор принадлежит Дунайской Стреде, в Астану я перешел на год. Я понимаю, что для клуба главное – чемпионство, поэтому хочу развиваться с клубом, выигрывать всевозможные трофеи, кубки и чемпионат", – сказал Бескоровайный в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, накануне чемпион мира U-20 в составе команды Александра Петракова перешел в годовую аренду со словацкой Дунайской Стреды в казахскую Астану.

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