У меня были и другие предложения, но Луго мой дом, – Кравец прокомментировал возвращение в Сегунду

Украинский защитник Василий Кравец поделился впечатления от возвращения в Луго после неудачных выступлений за Леганес.

"У меня были и другие предложения, но президент клуба Тино позвонил мне, и я понял, что должен вернуться сюда, потому что это мой дом. Я думаю, что нам повезло, ведь у нас хороший тренер и хорошая команда. А я уже сегодня готов ей помочь", – цитирует Кравца официальный сайт Луго.

Лунин официально перешел в Овьедо

Напомним, вчера, 15 января, 22-летний защитник на правах аренды перешел из Леганес в Луго, за который уже выступал с 2017 по 2019 годы. Кравец будет играть за свою бывшую команду до конца текущего сезона. Украинец, за которого "пепинерос" в прошлом году заплатили 2,5 млн евро, провел за Леганес всего один матч – 1/64 Кубка Испании против ФК Андорры.

Сейчас его новая команда идет среди группы главных аутсайдеров Сегунды – 20 место.

Дивовижний порятунок акціями по 11 євро, виховані чемпіони Європи та звинувачення Зозулі – за який клуб гратиме Лунін