Есть фотография Модрича в детстве, на которой он носит футболку Милана, и именно она послужила отправной точкой его первого официального интервью на официальном сайте клуба. "Это фото выглядит потрясающе. В детстве я много смотрел Серию А, и Милан был моей любимой командой.

Модрич официально перешел в Милан

В то время мы в Хорватии очень сильно болели за Милан, потому что это был один из самых популярных клубов в мире, а еще потому, что там играл Бобан, мой кумир. Теперь я очень рад быть здесь и с нетерпением жду этого нового приключения.

Я хотел остаться в Европе, чтобы продолжать играть в футбол. У меня были и другие предложения, но когда появился Милан, мне все стало ясно.

Я был готов к этому с самого начала. Меня также впечатлил тот факт, что спортивный директор Таре приехал в Хорватию, чтобы представить мне проект Милана. Было важно показать, насколько я им нужен. Милан – один из крупнейших клубов Европы. Милан не может довольствоваться средними результатами; нам нужно ставить перед собой самые высокие цели: выигрывать титулы и соперничать с лучшими командами мира. Именно поэтому я здесь", – цитирует Модрича официальный сайт "россонери".