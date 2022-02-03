"У меня были и другие предложения. Но все – на уровне разговоров. Конкретное предложение о сотрудничестве получил именно от Вереса. Было очень приятно узнать, что главный тренер ровенчан лично заинтересован видеть меня в своей команде. Попробую принести как можно больше пользы Вересу на футбольном поле.

Верес подписал защитника Динамо

До сих пор знал о Вересе то, что это очень медийный клуб. В первую очередь благодаря Дмитрию Поворознюку и его проекту.

Был лично знаком с главным тренером команды – Юрием Николаевичем Виртом. Также – с некоторыми футболистами. С Артемом Данилюком мы пересекались в юношеской сборной Украины, с Игорем Гуком – в Динамо U-19.

В новой команде меня встретили очень приветливо. Рад оказаться в хорошем коллективе", – цитирует Аусси сайт Вереса.

Динамо отпустило Алана в Верес на правах аренды, контракт рассчитан на 1,5 года.

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