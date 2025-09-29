"Сикан на прошлой неделе был травмирован, мы привлекли его к одной тренировке. На каждой тренировке он один из самых популярных игроков.

Сикан спровоцировал возмущение фанатов Трабзонспора – болельщики имеют лишь один вопрос относительно украинца

Пока получает игровое время, он тот, кто любит футбол. У меня будет с ним разговор", – заверил Текке на пресс-конференции.

Напомним, что 27 сентября Трабзонспор одержал победу над Карагюмрюком в матче 7-го тура турецкой Суперлиги – победный гол на счету Даниила Сикана.

