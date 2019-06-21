У Марадоны заподозрили болезнь Альцгеймера – легенда уже отреагировал на информацию

Диего Марадона, который недавно покинул мексиканский Дорадос, имеет определенные проблемы со здоровьем.

Диего Марадона на днях покинул пост главного тренера мексиканского Дорадоса из-за проблем со здоровьем. Аргентинские СМИ подозревали, что легендарный экс-бомбардир страдает болезнью Альцгеймера.

Впрочем, 58-летний Марадона все опроверг, опубликовав специальное видеообращение в Instagram.

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"Я услышал, что у меня якобы болезнь Альцгеймера. Это неправда, это полная ложь. Многие из тех, кто такое говорит, даже не знают, что значит эта болезнь. От нее люди умирают, а я не собираюсь этого делать", – рассказал Марадона.

Позже представитель чемпиона мира-1986 рассказал, что аргентинец действительно имеет определенные проблемы – легенда нуждается в операции на плечах и коленях.