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У Марадоны трое детей на Кубе, – агент

00:20 27 Читати українською
У Марадоны трое детей на Кубе, – агент
Диего Марадона / соцсети

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, по словам агента, имеет троих детей от двух женщин на Кубе.

Агент Диего Марадоны сообщил, что у легендарного форварда сборной Аргентины трое детей на Кубе, которые родились от двух женщин. Их зовут Хуниор, Дальма и Джаннина.

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"Марадона имеет троих детей на Кубе, и они будут распознаны. Они родились от двух женщин", – цитирует агента Marca.

Другая дочь Диего Джаннина, которая является экс-супругой нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, уже успела отреагировать в своем Instagram, потроллив лучшего игрока ХХ века.

"Будет 3 в команде из 11... ты сможешь!", – написала девушка.

Теги
Мир Диего Марадона Диего Марадона
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