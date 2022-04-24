"Голы меняют игру. Мы не смогли забить, а они нам смогли. Мы доминировали первые 20-25 минут второго тайма, а они только выбрались на нашу половину поля и сразу забили. Так у нас все и происходит сейчас. У нас много проблем с футболистами, тренерским штабом и прочим.

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Сейчас многое происходит, не поймите меня неправильно. Нам нужно поехать домой и посмотреть на себя в зеркало. Нельзя быть довольным, возвращаясь от Арсенала с тремя пропущенными голами, независимо от того, заслуживали ли мы победу или нет. Футбол не так устроен.

В последние месяцы видно, что нам не хватает веры в себя, уверенности. Мы сегодня сыграли более-менее неплохо, но даже в этом случае веры, столь важной в футболе, не хватает", – цитирует Мактоминая Manchester Evening News.

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