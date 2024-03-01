"Куртуа и Милитао будут готовы играть после матча с Мальоркой", – сообщил Анчелотти. Выезд в гости к Мальорке в рамках 31 тура Примеры запланирован на 14 апреля.

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Таким образом, Лунин имеет еще полтора месяца в основе Реала и 7 матчей. Если восстановление Куртуа пойдет по плану, то он сможет вернуться на поле на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. А уже 21 апреля – Эль Класико на Бернабеу.

Напомним, что Куртуа перед началом сезона порвал кресты. Конкуренция за роль первого номера Реала развернулась между Луниным и Кепой. Украинец убедил Анчелотти и стал основным голкипером.

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