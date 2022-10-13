Туринский клуб тратит сумасшедшие деньги на зарплаты футболистам, но не может трансформировать это в результат.

Издание Calcio e Finanza опубликовало зарплаты футболистов Серии А. Возглавляет рейтинг Ромелу Лукаку, который получает в Интере 8,5 миллиона евро "чистыми".

Зинченко рискует выпасть из топ-3 самых богатых игроков Арсенала – молодой звездочке хотят увеличить зарплату в 8 раз

Второй по заработкам Поль Погба (8 млн), из-за травмы еще не сыгравший ни одного матча в этом сезоне. Далее трио из Ювентуса с 7 миллионами: Рабьо, Влахович, Паредес.

В топ-10 восемь игроков "бьянконери" (еще Бонуччи, Щенсны, Сандро и Ди Мария), а также Брозович и Мартинес из Интера. Интересно, что ни один игрок чемпионского Милана не зарабатывает даже 5 миллионов.

Инфографика – тг-канал "Джанлука Лападула"