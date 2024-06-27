Бывший игрок сборной Англии, а ныне известный ведущий, Гари Линекер сказал приятные слова в адрес Украины.

Украина в последнем туре группового раунда Евро-2024 расписала ничью с Бельгией, набрала 4 очка, но все равно заняла последнее место в квартете и вылетела из турнира. Гари Линекер встал на защиту нашей сборной.

Украина вылетела из Евро-2024 после равной битвы против Бельгии – интересные идеи, большое желание, историческая неудача

"Бельгия прошла, но надо посочувствовать Украине. Они сделали все возможное, а в итоге у лучшей команды разбито сердце", – сказал Линекер в эфире BBC и призвал УЕФА пересмотреть "несовершенную систему" Евро.

В соцсетях уничтожили легенду за такую позицию. Daily Mail собрал несколько комментариев:

– Не согласен с Линекером, что система несовершенна. Украина финишировала четвертой в помойной группе.

– Украина заняла последнее место в группе. Последнее место никогда никого не выводит в следующий раунд. Просто у них была тяжелая группа, такое случается.

– Линекер говорит, что система несовершенна, потому что Украина не вышла в плей-офф с последнего места? Что за бред?

Украина завершила выступления на Евро-2024 с 4 очками, тогда как Словения и Дания прошли в плей-офф с тремя баллами.

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