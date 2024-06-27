"У лучшей команды разбито сердце": Линекер встал на защиту сборной Украины из-за формата Евро, но его высмеяли
Бывший игрок сборной Англии, а ныне известный ведущий, Гари Линекер сказал приятные слова в адрес Украины.
Украина в последнем туре группового раунда Евро-2024 расписала ничью с Бельгией, набрала 4 очка, но все равно заняла последнее место в квартете и вылетела из турнира. Гари Линекер встал на защиту нашей сборной.
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"Бельгия прошла, но надо посочувствовать Украине. Они сделали все возможное, а в итоге у лучшей команды разбито сердце", – сказал Линекер в эфире BBC и призвал УЕФА пересмотреть "несовершенную систему" Евро.
В соцсетях уничтожили легенду за такую позицию. Daily Mail собрал несколько комментариев:
– Не согласен с Линекером, что система несовершенна. Украина финишировала четвертой в помойной группе.
– Украина заняла последнее место в группе. Последнее место никогда никого не выводит в следующий раунд. Просто у них была тяжелая группа, такое случается.
– Линекер говорит, что система несовершенна, потому что Украина не вышла в плей-офф с последнего места? Что за бред?
Украина завершила выступления на Евро-2024 с 4 очками, тогда как Словения и Дания прошли в плей-офф с тремя баллами.