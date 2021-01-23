"Каждый день меняется план занятий. Сегодня утром работали над завершением атаки, передачами с фланга. Игроки, которые должны быть в штрафной – завершали атаки. Хочется, конечно, доказывать, что достойны играть. Надо прилагать максимум усилий к этому. Уровень взаимодействия между партнерами хороший. Мы уже привыкли друг к другу. Я полгода в команде и понимаю, как кто движется, перемещается. Более того, зимние сборы длительные, чем летние.

Динамо анонсировало товарищеский матч с национальной сборной

Есть все условия для восстановления, массажисты Динамо – профессионалы. Конечно, сборы – тот фундамент, который надо заложить, чтобы хорошо войти в сезон. Как начнешь, так он и пойдет. Приятнее больше с мячом работать, чем бегать. В Киеве мы заложили фундамент, у Мистера все расписано.

Первый сбор мы практически закончили. Уже набираем кондиции. Думаю, к сбору в Турции будем подходить в 100%-й готовности. У каждого тренера свои методы. У Мистера интенсивные тренировки, которые помогают потом в игре также комфортно себя чувствовать. Если на тренировках будешь интенсивно работать, тебе и в игре будет легче. Мы много работаем с мячом, Мистер говорит, как подстроиться друг под друга – проходим такие азы. Думаю, если все будем выполнять, все у нас будет хорошо", – резюмировал Леднев в комментарии официальному сайту Динамо.

Динамо било Шахтер Григорчука: Цыганков и 3 легионера дают позитив, дебют 19-летнего украинца, гол бразильца