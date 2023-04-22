"Однозначно фаворит Шахтер, "горняки" более ровно проходят чемпионат. Динамо сейчас в очень тяжелом положении, прежде всего моральном. Я не понимаю, за счет чего Динамо может победить Шахтер. Они даже с Рухом имели проблемы, у которого полсостава молодых футболистов, а они на равных играли с киевлянами. Возможно, у Динамо что-то получится за счет характера, старания, но если нет внутренней уверенности в себе и партнерах, то ничего хорошего не будет.

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Луческу и Йовичевич – классные специалисты. Но сейчас Луческу выглядит немного опустошенным. Он не привык работать, когда вокруг него все настолько непонятно. Я думаю, ему будет трудно что-то доказать без качественных футболистов к которым он привык. Я не хочу сказать, что в Динамо плохие футболисты, но так бывает, что между тренером и коллективом пропадает химия и все начинает разваливаться. В таком случае лучшим вариантом будет смена главного тренера.

Умеет ли Луческу работать с молодежью? Да, умеет, но если рядом с молодыми есть опытные игроки, которые своим примером могут чему-то научить. Поэтому роль лидеров в команде очень важна.

Йовичевич – молодой и амбициозный специалист, которому есть что доказывать. Он уже показал, что умеет справляться с коллективом и ставить игру, которая нравится болельщикам. Если выбирать между Луческу и Йовичевичем, то отдам предпочтение Йовичевичу. Но Луческу не нужно сбрасывать со счетов, у него вагон опыта.

Хочу отметить, что я ни за кого не болею в этой ситуации и мой прогноз состоит из того, что я вижу в данный момент – "горняки" сегодня просто сильнее. Думаю, что Шахтер победит со счетом 3:1", – сказал Худжамов в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Классическое состоится уже сегодня, 22 апреля, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 17:00.

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