– Были официальные предложения по Назаренко от двух клубов.

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– Предложение было ниже его реальной рентабельной стоимости?

– Не знаю, какого-то ярлыка с ценой мы не вешали, это тяжело сделать. Сколько предлагают за футболиста, столько он, видимо, и стоит. Чем мы ориентируемся? Для нас это важный футболист. Нам нужны спортивные результаты этого сезона.

Второй фактор – мы понимали, что это игрок сборной Украины, шансы получать там игровую практику на позиции левого вингера, ввиду обстоятельств и ситуации с Мудриком, повысились. Это тоже фактор для потенциального увеличения трансферной стоимости. Третий фактор – у него есть хорошая статистика этого сезона: голы плюс передачи, большая вероятность улучшить еще эту статистику.

Четвертый фактор – если мы получим право на участие в еврокубках, это еще одна витрина для того, чтобы футболистов представить миру. В таком случае, целесообразно ли было продавать его сейчас? Я не уверен.

Решал, конечно же, президент клуба. Мы договаривались с клубом, разговаривали, были элементы торга, но вот сейчас ситуация такая. И мне кажется, что мы точно не в проигрышной позиции по результатам этой ситуации. В любом случае мы в выигрышной ситуации, потому что если Назаренко с нами, у нас есть крутой украинский футболист, вингер с левой ногой. Легко ли найти ему замену? Если мы продадим его за хорошие деньги, мы тоже в выигрышной позиции.

– А торги были с турецким клубом?

– В том числе.

– А еще?

– Было еще предложение из Египта, – сказал Волков в интервью YouTube-каналу Полесья.

В нынешнем сезоне Александр Назаренко провел 24 матча за "волков", забил 7 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года.

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