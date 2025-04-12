Наставник Барселоны Ганс-Дитер Флик рассказал, что Войцех Щенсны мог пропустить несколько матчей из-за камней в почках.

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"Щенсны почувствовал сильную боль в животе. Мы даже считали, что у него аппендицит. В конце концов оказалось, что это были камни в почках. К счастью, он смог избавиться от них и не пропустил ни одного матча команды", – цитирует Флика Cadena SER.

Напомним, что благодаря надежной игре 34-летнего польского голкипера после 30 туров каталонцы сохраняют отрыв в 4 очка от Реала в турнирной таблице Ла Лиги. Также каталонцы претендуют на победу в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

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