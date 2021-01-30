"Мы играем – сначала одни больше, потом другие. Спаренные игры – это наше направление. Мало времени осталось.

Колос подписал защитника сборной Беларуси, – СМИ

Изматываем игроков, пусть работают. На просмотре никого нет, у нас и так очень много футболистов. Мы ни с кем не попрощались, Максименко ушел – у него было хорошее предложение.

У нас все позиции заняты, у нас проблема с заявкой. 21 футболист, чтобы кого-то взять, надо кого-то из заявки убирать. Я не сторонник за 10 дней до чемпионата выгонять футболистов, которые подняли Колос на этот уровень. Это надо делать в отпуске. А когда до чемпионата неделя – это будет некрасиво. У нас забита обойма", – сказал Костышин в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Колос ушел на зимнюю паузу на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ – от лидера первенства ковалёвцы отстают на 12 очков.

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