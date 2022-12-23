"У каждого висели его плакаты дома": Яремчук признался, на кого равнялся в детстве
15:04 - Читати українською
Форвард бельгийского Брюгге Роман Яремчук рассказал, кто вдохновлял его своей игрой.
"Конечно, это Андрей Шевченко. Он был кумиром для каждого молодого футболиста.
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Мы на нем росли, учились, у каждого висели его плакаты дома", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Fantastic Football.
Напомним, оба футболиста – воспитанники Динамо, однако поиграть в одной команде им было не суждено. Однако Яремчук работал под руководством Шевченко в сборной Украины.
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