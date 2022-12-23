Форвард бельгийского Брюгге Роман Яремчук рассказал, кто вдохновлял его своей игрой.

"Конечно, это Андрей Шевченко. Он был кумиром для каждого молодого футболиста.

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Мы на нем росли, учились, у каждого висели его плакаты дома", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Fantastic Football.

Напомним, оба футболиста – воспитанники Динамо, однако поиграть в одной команде им было не суждено. Однако Яремчук работал под руководством Шевченко в сборной Украины.

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