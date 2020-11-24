Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Мы рады, что даже в разгаре футбольного сезона смогли найти еще одного партнера, который поверил в наш проект. И нам очень приятно, что это такой серьезный партнер, как BETWINNER", – сказал директор по развитию Карпат Сергей Болотников.

"Для меня большое удовольствие и огромная честь наладить партнерство с ФК Карпаты Львов. Это один из самых известных клубов Украины, у которого большие традиции, – прокомментировал начало сотрудничества PR-директор BETWINNER Жоао Фелипе Фазендас Ваз. – Мы выбрали Карпаты, потому что видели ответственный и серьезный подход, с которым его Совет директоров руководит клубом, и планы вернуться в украинскую Премьер-лигу".

BETWINNER – это молодой, но уже известный международный бренд, который в Латинской Америке, например, представляет Роберто Карлос. Карпаты стали первым клубом, с которым компания BETWINNER начала сотрудничество в Украине.