У Юрченко есть запасной вариант, если он не найдет себе клуб в Европе
21:42 - Читати українською
Полузащитник Владлен Юрченко договорился с руководством Десны.
Игрок Десны Владлен Юрченко активно ищет возможность трудоустроиться в Европе, сообщает Meta-ratings.
Десна продолжает терять лидеров – после Тотовицкого на очереди еще ряд игроков
Руководство черниговского клуба позволило полузащитнику вернуться в Десну, если его поиски не увенчаются успехом. Напомним, из-за затруднительного финансового положения клуба черниговцев уже покинули Андрей Тотовицкий и Филипп Будковский.
После 18 туров УПЛ Десна расположилась на 7-й строчке.
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