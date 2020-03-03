"У этого парня глаза на спине": Лукаку назвал лучшего полузащитника, с которым играл в одной команде

Нападающий Интер и сборной Бельгии Ромелу Лукаку выделил сильнейшего хавбека, с которым он играл за одну команду.

Отвечая на вопрос фанатов в инстаграме о лучшем полузащитнике, с которым он когда-либо играл, Лукаку назвал своего партнера по сборной Бельгии.

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"Кевин де Брюйне. У этого парня глаза на спине, точно вам говорю", – ответил Лукаку.

В этой серии вопросов и ответов Лукаку также назвал своего бывшего одноклубника по Эвертону Янника Боласи "лучшим другом в футболе и в жизни", а партнера по атаке в Интере Лаутаро Мартинеса – "одним из самых талантливых игроков, которых он когда-либо видел".

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