"У этих арбитров, пожалуй, нет ничего святого": Собуцкий обжалует решение КДК УАФ о своей пожизненной дисквалификации

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий, который является президентом Агробизнеса. 23 июля КДК УАФ принял решение пожизненно отлучить Собуцкого от любой деятельности, связанной с футболом.

"Это полный абсурд, просто дико. Такое впечатление, что кто-то просто пытается показать, что он работает. Я знал, что будет большой скандал на всю Украину, потому что оскорбили воинов АТО, после тех слов нервы просто не выдержали. Я как-то пытался успокоить, отвлечь внимание, но у этих арбитров, пожалуй, нет ничего святого.

Маркевич: Если бы УАФ закрыла глаза на ситуацию с Собуцким – это означало бы кумовство и панибратство в ассоциации

Да, я тоже кричал на арбитров, но основные события произошли после того, как один из ветеранов сказал арбитру из Донецкой области, что он его землю защищал от оккупантов, что ты делаешь, а тот ответил, что он его туда не звал. Я не стал сразу все это рассказывать, думал, может, у людей совесть заговорит, но... Я сам был на востоке Украины в 2014-2015 годах и многое увидел, поэтому мне понятны чувства ветеранов.

Буду ли подавать апелляцию? Конечно, мы будем судиться и обращаться во все инстанции, в которые только возможно. Я несколько раз уже предлагал написать заявление и уйти самостоятельно (из УАФ – прим.), Но мне говорили, что я нужен. А теперь какую-то показуху хотят сделать.

Что будет с Агробизнесом? Клуб жил, живет и будет жить. Я от команды не отказываюсь, все эти трудности только сделают нас сильнее. У нас прекрасный тренер, прекрасные игроки, прекрасные администраторы. Я не занимал в клубе никакой официальной должности, а финансировать его мы будем продолжать. И будем бороться с творящимся в Украине безобразием. В Украине футбол разваливается, и не в последнюю очередь из-за судейства", – рассказал Собуцкий Football.ua.

Динамо + Луческу = невідомість, або чому новий тренер киян вже приречений на провал