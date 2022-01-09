У полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена есть варианты продолжения карьеры во многих чемпионатах Европы.

Сейчас 29-летний хавбек является свободным агентом, к нему проявляют интерес ряд команд, утверждает журналист Николо Скира.

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Среди заинтересованных клубов есть Монако, Аякс, Копенгаген и Оденсе. Также подписать опытного Эриксена предпочли бы несколько неназванных команд из английской Премьер-лиги.

Напомним, недавно Кристиан расторг контракт с Интером, ведь не смог бы играть в Серии А с кардиостимулятором. Искусственный прибор для работы сердца необходим Эриксену после трагедии на Евро-2020. В последнее время датчанин тренируется с любительскими клубами.

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