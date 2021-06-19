"Секрет наших игроков атаки – Малиновского, Яремчука, Ярмоленко, Зинченко – в их индивидуальном мастерстве. Каждый из них силен по-своему.

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Малиновский прекрасно работает с мячом, у него хорошие удар и пас. Яремчук здорово находит пространство, открывается, работает на поле. Он очень сильно проводит чемпионат Европы. Я смотрю на его работу на тренировках, как он восстанавливается. У человека есть цель, и он к ней идет. Приятно наблюдать, как Роман вырос в сборной.

У Ярмоленко появились крылья на этом турнире, для него это очень важно. Он был немного подавлен эмоционально, а после первой игры было заметно, как он обрадовался тому, что забил и провел хороший поединок. Для команды замечательно, что Андрей почувствовал уверенность", – цитирует Сидорчука официальный сайт УАФ.

Напомним, во втором матче группы на Евро-2020 сборная Украины победила Северную Македонию со счетом 2:1. Голами снова отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Последний записал в свой актив еще и результативную передачу.

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