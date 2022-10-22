"Привет, уважаемые футбольные болельщики, я хотел бы обратиться к вам сегодня с очень личным сообщением. К сожалению, последние несколько месяцев мне пришлось уйти из виду общественности, поскольку во время планового обследования у меня диагностировали рак. С тех пор я с профессором Юргеном Вольфом и командой CIO Cologne в лучших руках, и я рад, что лечение для меня очень хорошо работает!

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Вы меня знаете: я боец и буду принимать этот вызов оптимистично и изо всех сил. Поэтому я прошу уважать, что сейчас мне нужна конфиденциальность, чтобы как можно скорее поправиться. Я рад вашим положительным сообщениям и благодарю за поддержку. Могу только посоветовать всем: вовремя проходите обследование на рак", – написал Даум в Instagram.

Напомним, за свою карьеру немецкий специалист поработал в немецких Кёльне, Штутгарте, Байере, Айнтрахте, турецких Бешикташе, Фенербахче и Бурсаспоре, австрийской Аустрии, бельгийском Брюгге. Последней его командой была сборная Румынии, с которой прекратил сотрудничество в 2017 году.

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