Главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти рассказал о подготовке к поединкам против македонцев и украинцев в борьбе за попадание на чемпионат Европы.

"Если говорить о составе, то давайте сначала выиграем матч против Северной Македонии, а потом будем думать об изменениях. Конечно, изменения перед Украиной будут, ведь мы сыграем две встречи за короткий период.

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Кого я опасаюсь больше – Северной Македонии или Украины? Страх присутствует, он с нами, он никуда не исчезает, но мы пройдем все это вместе. В матче с Англией (поражение 1:3, – прим.) я увидел много лучиков света, кромешной тьмы не было. Обычно мы стираем поражения из памяти, но в некоторых отрезках той игры было много хорошего, что мы должны сохранить в следующих матчах", – цитирует Спаллетти Sky Sport.

Напомним, Италия и Украина ведут борьбу за путевку на Евро-2024. Перед дуэлью с командой Реброва, которая состоится 20 ноября, "Скуадра Адзурра" сыграет с Северной Македонией (17 ноября). Сейчас в активе у "сине-желтых" 13 очков, Италия отстает на 3 пункта.

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