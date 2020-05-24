"У игроков глаза горят, а ноги не бегут": Костышин поддержал идею переноса рестарта УПЛ

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение от Олимпика (1:2) в спарринге и возможное изменение даты первых матчей УПЛ после паузы.

"У меня хорошие эмоции. У футболистов, наверное, негативные, потому что им трудно было после больших нагрузок. У них глаза горят, а ноги не бегут. Не думаю, что они получали такие безумные эмоции. Их хватило на 10-15 минут, а дальше усталость и плохие кондиции.

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Я думаю, они сами злятся, не могут пока показывать футбол, в который может играть команда. Первый матч, все на силу произошло, эмоционально. Ожидал такой игры, я каждый день вижу футболистов, тренирую их. Мы выбрали стратегию тренировочного сбора. Ожидал, что им будет сложно. Для нашей команды однозначно 6 июня – более удобная дата. У нас выбрана подготовка, мы от нее не отходим, до 30 мая мы не будем готовы", – заявил Костышин в комментарии официальному сайту Колоса.

Напомним, перед вынужденной паузой ковалевцы занимали последнюю строчку верхней шестерки УПЛ, имея в своем активе 26 очков.

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