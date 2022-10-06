Неделю назад в испанских СМИ появилась информация, что контракт Холанда с Манчестер Сити предусматривает клаусулу в размере 180 миллионов евро, которая вступит в силу летом 2024-го. А мадридский Реал будто бы планирует ее активировать, выкупив форварда.

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Пеп Гвардиола опроверг эту информацию после матча Лиги чемпионов с Копенгагеном, в котором Холанд оформил дубль, хотя сыграл только один тайм.

"Это неправда. У Холанда нет клаусулы для Реала или какого-либо другого клуба. Это просто ложь, что мне добавить? Мне кажется, что Эрлинг невероятно счастлив в Манчестер Сити. Мы постараемся, чтобы он был счастлив и дальше.

Я заменил его в перерыве, потому что игра была под контролем, а Коул Палмер очень хотел выйти на поле. Если бы интрига сохранялась, Эрлинг остался б в игре. Вопрос не в том, чтобы дать кому-то отдых, а в том, чтобы задействовать всю команду", – сказал Пеп.

Холанд летом перешел из Боруссии Д в Манчестер Сити. "Горожане" активировали клаусулу за 60 миллионов евро. В 12 матчах за Сити форвард забил 19 голов.

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