Руководству Барселоны придется договариваться, если каталонцы все же пригласят легенду тренерское кресло.

После переподписания соглашения с Аль-Саддом, Хави лишился опции контракта, которая позволяла ему беспрепятственно покинуть клуб в случае приглашения от Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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Катарские шейхи взамен установили определенную сумму отступных. Действующий контракт 41-летнего испанца с Аль-Саддом рассчитан до 2023-го.

Напомним, нынешний тренер Барсы Рональд Куман приближается к своему увольнению из-за неудачных результатов команды. По данным различных источников, Хави является одни из основных претендентов на замену нидерландского специалиста.

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