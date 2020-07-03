Вспышка заболеваемости COVID-19 в брестском Динамо обрастает подробностями. В зоне риска оказался экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди.

Шесть исполнителей чемпиона Беларуси могли заболеть коронавирусом. В этом списке – бывший лидер обороны киевского Динамо, утверждает By.tribuna.

Нойок попал в больницу – в Динамо Брест подозревают вспышку коронавируса

Игроки из группы риска остались дома и не поехали на поединок против Смолевичей. Большинство из них – на самоизоляции. Украинский хавбек Александр Нойок даже попал в больницу, но уже выписан оттуда. В свою очередь у Хачериди заподозрили коронавирус. Кроме того, печально известным COVID-19 могли заболеть и члены технического персонала Динамо-Брест.

Отметим, что в сезоне-2020 Евгений Хачериди провел 8 матчей во всех турнирах.

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