Главный тренер Реала Хаби Алонсо очень высоко оценил навыки опорного полузащитника Орельена Чуамени. Француз показал, что может играть ключевую роль в системе Алонсо, будь то система с четырьмя защитниками или система с тремя центральными защитниками. Чуамени описывается изданием Marca как любимчик Алонсо.

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Тренер ценит француза также за универсализм – Чуамени может закрыть как позицию полузащитника, так и сыграть в центре обороны. Француз станет ключевой фигурой Реала при новом тренере.

Напомним, что на Клубном чемпионате мира Реал добрался до полуфинала, где со счетом 0:4 проиграл ПСЖ. Сейчас команда находится в отпуске.

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