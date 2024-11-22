Матео Ковачич во время международной паузы выступал за сборную Хорватии в Лиге наций. В матче против Португалии полузащитник получил травму.

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На пресс-конференции Пеп Гвардиола подтвердил травму Матео Ковачича и рассказал, что на его восстановление понадобится около четырех недель. Хорват заменял в центре полузащиты травмированного Родри, для которого сезон уже завершился.

Кроме того, наставник "горожан" предоставил информацию относительно защитников. Трио Стоунз, Аканджи и Аке тренировались с командой.

К слову, Манчестер Сити сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 23 баллами. От Ливерпуля "горожане" отстают на пять пунктов. В субботу, 23 ноября, команда Гвардиолы сыграет против Тоттенхэма.

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