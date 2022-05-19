"Я рад находиться здесь. Хорватия с первых дней войны открыла сердце, открыла двери нашей страны, приняла много украинцев, которым нужна помощь. Привезли много детей. Хорватия является большим другом Украины. Рад, что сборная Украины играет здесь и получает хорошую подготовку к матчу с Шотландией.

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Я общался с футболистами. Вижу, что у них горят глаза, что они хотят, чтобы матч с Шотландией был как можно скорее, чтобы, скорее, приехали, легионеры, и вся команда была в сборе. Тренерский штаб сделает все, чтобы Украина попала на чемпионат мира и подарила радость украинскому народу.

Матч с Риекой – очень хорошая подготовка для игры с Шотландией. Результат сегодня не важен, но важно, чтобы этот матч был полезен", – сказал Срна в эфире YouTube-канала УАФ.

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