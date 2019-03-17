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У фанатов Реала во время матча с Сельтой забрали баннеры с требованием Пересу покинуть клуб

10:21 65 Читати українською
У фанатов Реала во время матча с Сельтой забрали баннеры с требованием Пересу покинуть клуб
Флорентино Перес / фото из соцсетей

Во время матча 28-го тура испанской Ла Лиги Реал – Сельта (2: 0) некоторые болельщики "сливочных" выразили недовольство президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

62’ Иско
77’ Гарет Бейл
 

На трибунах стадиона Сантьяго Бернабеу в первом тайме можно было увидеть баннеры с таким текстом: "Флорентино, уходи" и "Флорентино виноват", сообщает AS.

Реал – Сельта – 2:0 – видео голов и обзор матча

Однако баннеры пробыли на трибунах совсем недолго: сотрудники службы безопасности изъяли их у болельщиков.

Напомним, что Реал вчера проводил первый матч после возвращения на пост главного тренера француза Зинедина Зидана.

Реал одолел Сельту в первом матче после возвращения Зидана – протеже француза оправдали его доверие

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Сельта Флорентино Перес футбольные фанаты
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