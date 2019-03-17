У фанатов Реала во время матча с Сельтой забрали баннеры с требованием Пересу покинуть клуб

Во время матча 28-го тура испанской Ла Лиги Реал – Сельта (2: 0) некоторые болельщики "сливочных" выразили недовольство президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

На трибунах стадиона Сантьяго Бернабеу в первом тайме можно было увидеть баннеры с таким текстом: "Флорентино, уходи" и "Флорентино виноват", сообщает AS.

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Однако баннеры пробыли на трибунах совсем недолго: сотрудники службы безопасности изъяли их у болельщиков.

Напомним, что Реал вчера проводил первый матч после возвращения на пост главного тренера француза Зинедина Зидана.

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