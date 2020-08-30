"Период в Карпатах был ужасом. С Кононовым все было хорошо, но был президент Дыминский. Интересный человек. Он вызвал меня как-то к себе в кабинет. А я, когда перешел в Карпаты, договорился с Кононовым, что он будет постепенно подпускать меня, по 15 минут, чтобы я вошел в ритм.

"В украинском футболе любят только деньги": экс-хавбек Шахтера готовится к тренерской работе за рубежом

И тут Дыминский говорит: "Я посмотрел, сколько ты играешь, хочу переписать с тобой контракт в половину". Я говорю: "А что, если я не соглашусь?". А он в ответ: "Тогда буду штрафовать". Я сказал, что дам ответ через два дня, но так и не дал. Пришел получать зарплату – а там 200 долларов. Понял. О чем тут говорить?

В Карпатах плевать было на контракты. Официальная зарплата 5000 гривен, что ты тут сделаешь. Дыминский – тяжелый человек. Деньги, деньги, обмануть. А толку никакого. Футбол он может и любил, но не знаю, что он хотел сделать с Карпатами", – сказал Кравченко в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006