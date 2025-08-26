Артем Довбик может получить неожиданный вариант продолжения карьеры в АПЛ, сообщает Филиппо Биафора из авторитетного издания Il Tempo. Директор Ромы сейчас находится в Лондоне, где готовит несколько сделок по усилению команды.

"Довбик скорее перейдет в гранд АПЛ": Цыганык озвучил новый инсайд о трансфере украинца

По данным Биафоры, некоторые посредники пытаются предложить украинского форварда Ньюкаслу, который активно ищет замену Александру Исаку перед возвращением в Лигу чемпионов. Переговоры пока не дошли до конкретики, но вскоре следует ожидать новых деталей относительно потенциального трансфера.

Для обеих сторон это может стать хорошим вариантом. Журналист отмечает, что Довбик потерял место основного в Роме. Клуб готов быстро подписать ему замену, если получит адекватное финансовое предложение.

Тем временем переговоры Ромы и Вильярреала находятся на грани срыва. Инсайдер Матео Моретто сообщает, что между сторонами существуют большие разногласия по условиям сделки.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Довбик забил 17 голов и отдал 4 ассиста за 45 матчей в составе Ромы. Несмотря на это новый тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на украинца и видит игроком основы новичка "джаллоросси" Эвана Фергюсона.

