Главный тренер сборной Италии в стиле Виталия Кварцяного прокомментировал повреждение Джанлуиджи Доннаруммы в матче Лиги наций против Германии.

В поединке Италия – Германия (1:1) вратарь ПСЖ повредил левую руку в столкновении с Антонио Рюдигером и в течение некоторого времени вынужден был снять перчатку, чтобы получить помощь. После поединка Роберто Манчини шутя прокомментировал состояние здоровья лучшего игрока Евро-2020.

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"Да, Доннарумма имеет проблемы с пальцем. Но их у него есть еще 9, поэтому он может продолжать играть с ними", – сообщил наставник сборной Италии после игры в Болонье.

Ранее в похожем стиле любил говорить Виталий Кварцяный, заявлявший, что для него существует только две травмы – смерть и перелом.

Следующий матч "Скуадра Адзурра" сыграет 7 июня против Венгрии, а 11 числа будет противостоять Англии – ремейк финала чемпионата Европы-2020.

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