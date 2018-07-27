У Динамо появился серьезный конкурент в борьбе за подписание Черчи, – СМИ

Бывший нападающий сборной Италии Алессио Черчи может остаться на родине.

Алессио Черчи, которым активно интересуется киевское Динамо, может продолжить свои выступления в Италии.

По информации Tuttomercatoweb, Парма хочет усилиться опытным экс-нападающим "скуадры адзурры".

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К слову, итальянец сейчас находится в статусе свободного агента.

Также отмечается, что кроме Динамо и Пармы, на итальянца претендуют турецкие клубы.

Напомним, после ухода Мораес, Хлебаса и Мбокани в Динамо из форвардов остались только Артем Беседин и Назарий Русин.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис подтвердил, что клуб планирует подписать нападающего.

Напомним, что Парма вернулась в Серию А по итогам прошлого сезона.

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