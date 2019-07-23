У Динамо всегда сильная команда, – капитан Брюгге

Капитан Брюгге Рууд Вормер поделился мнением о встрече с Динамо в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Избежали встречи с Порту. Однако Динамо – это тоже очень нелегкий жребий. У киевлян всегда сильная команда.

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Дома мы должны обеспечить себе хороший старт, а затем завершить дело на выезде. Это будет нелегко, но мы рассчитываем на собственные силы", – цитирует Вормера voetbalkrant.com.

Напомним, Брюгге стал соперником Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок этого противостояния пройдет в Бельгии 6 или 7 августа на стадионе имени Яна Брейделя, трибуны которого вмещают около 30 тысяч болельщиков.

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