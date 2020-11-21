"Будет очень непростой матч с тяжелым соперником. Надо будет терпеть. Будем ждать своего момента, чтобы забить гол. Динамо – топ-клуб. Это бренд Украины. Там собраны лучшие футболисты Украины. Там много воспитанников.

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Я очень люблю и уважаю Динамо. Это клуб, который научил меня многому в футболе. Если виходить и думать, что мы играем с Динамо и проиграем, то, конечно, так и получится. А так мы в команде стараемся друг друга подбадривать, что в Динамо такие же футболисты, просто играют с Месси на Камп Ноу. А так – ничего страшного нет", – сказал Янаков в эфире Футбол News.

Заметим, матч между Ингульцом и Динамо в рамках 10 тура Премьер-Лиги состоится уже сегодня, 21 ноября. Начало в 14:00.

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