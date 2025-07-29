"Были ситуации с Динамо, когда практически договаривались уже с игроками, но в последний момент футболисты, их семьи... Ну, вот была ситуация, когда с футболистом договорились и в тот самый, буквально в тот самый день пошел очень серьезный обстрел Киева, после чего позвонили родители президенту клуба и сказали, что типа, ну, ни в коем случае. Мы извиняемся, мы все договорились, но мы переживаем за своего ребенка и мы не готовы отпустить его в эту страну, то есть в Украину.

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Те футболисты, которые готовы ехать, они не соответствуют уровню, реально не соответствуют уровню. Если они соответствуют уровню, тогда за них надо заплатить там в два, три или и в четыре раза больше, чем они на самом деле стоят. То есть, есть большие определенные проблемы.

И я вам хочу сказать, что на сегодняшний момент я считаю, что в Динамо достаточно правильную позицию выбрали. Учитывая то, что украинские футболисты, их сейчас, во-первых, надо так же воспитывать и для национальных сборных, юношеских, молодежных, сборных. Это очень важно так же для украинского футбола.

Во-вторых, как показала практика, что академия может работать и давать тот результат, который позволяет сейчас претендовать на то, чтобы выигрывать чемпионат Украины. Возможно, еще пока что не готовы для того, чтобы конкурировать на равных с такими, знаете, даже середняками европейского футбола. Но в принципе, в потенциале все может произойти и в зависимости от того, как будет работать тренерский штаб.

Поэтому сейчас есть главная цель и главная задача – это все-таки попробовать построить команду и рассчитывать на свою молодую академию. Кроме того, так же еще есть момент того, что если ты покупаешь футболиста из-за границы, то ты понимаешь, что ты должен просто так же поднимать зарплату достаточно серьезно и существенно повышать условия тогда всем футболистам, которые сейчас есть", – рассказал Цыганык в выпуске Цыганык Live.

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