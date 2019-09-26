Сабо: У Динамо отсутствует "мозг"

Экс-тренер Динамо Йожеф Сабо поделился мнением о перенесенном матче 4-го тура УПЛ против Мариуполя (1:0).

"Игра была равной, но было заметно, что у Динамо есть преимущество в игровых ситуациях. То, что они выиграли – нормально, Динамо сильнее. Развязка матча получилась логичной, так и должно было быть.

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Киевляне хотели прессинговать, но в зоне защиты соперника это не получалось. В защите киевлян есть проблемы, их нужно исправлять. Но на этом уровне защита сыграла нормально. Средняя линия – мозг команды. Пока у динамовцев нет этого мозга.

Пенальти был и в те, и в другие ворота. Это говорит об ошибках судейства. Обязательно нужно вводить VAR, ведь были моменты, которые могли повлиять на исход матча. Заметно, что была проделана работа, тренировки, тренерский штаб подтянул игроков в физическом плане. Будем надеяться на лучшее", – поделился Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо вырвало победу в перенесенном матче 4-го тура УПЛ против Мариуполя (1:0) и разделяет 2-3 места и с Десной.

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