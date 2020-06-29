"У Динамо нет классной команды, нет топовых футболистов": Сабо отдает преимущество Заре в борьбе за второе место

Бывший наставник "бело-синих" не видит неожиданности в поражении Динамо в Чернигове в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

"У Динамо нет классной команды, нет топовых футболистов – отсюда и результаты в чемпионате Украины. Состав "бело-синих" сейчас уже на уровне других команд первой шестерки – за исключением, конечно же, Шахтера. О таких исполнителях, как Марлос и Тайсон, Динамо пока может только мечтать.

Заря и Десна еще в начале этого сезона создали команды не хуже, чем у Динамо. Черниговцы благодаря своей невероятной работоспособности и тренерскому опыту Александра Рябоконя треплют нервы всем и реально претендуют на бронзу. Я еще до сегодняшнего матча говорил, что Динамо как минимум не выиграет у Десны.

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Я понимаю еще, когда Динамо все-таки выровняло положение. 2:2 – это нормально, как для такого поединка. Киевлянам надо было спокойно и грамотно удержать эту ничью. Но они побежали вперед и стали забрасывать штрафную Десны навесами. А кто там может хорошо сыграть головой – Цыганков, Де Пена, или Вербич?

После 28-го тура вся борьба за медали в УПЛ впереди. Считаю, что у Зари больше шансов занять второе место, чем у Динамо и Десны. Еще неизвестно, чем для "бело-синих" завершится матч 29-го тура с Шахтером. Благодаря чему может выиграть Динамо – трудно представить. У команды Алексея Михайличенко, скажем прямо, нет средней линии. Эти перспективные ребята, которые уже третий или даже четвертый год играют в полузащите Динамо, совсем не растут. В этом и проблема", – цитирует Сабо Footboom.

Заметим, поражение от Десны стало уже 7-м для киевлян в текущем чемпионате Украины. За 4 тура до завершения УПЛ подопечные Михайличенко занимают второе место, опережая Зарю только на 2 очка. Следующий матч "бело-синие" проведут 4 июля против Шахтера.

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