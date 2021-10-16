Экс-защитник Динамо Олег Кузнецов не сомневается относительно победителя матча 11-го тура УПЛ между львовской и киевской командами.

"Думаю, Мирча Луческу сделает ротацию. Тем более, что не так много футболистов Динамо получили максимальную нагрузку в матчах за сборную.

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Технический уровень мастерства динамовцев намного выше, поэтому гости не должны иметь больших проблем в этом противостоянии. Прогнозирую 3:0 в пользу киевлян", – сказал Кузнецов в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок между Львовом и Динамо состоится уже сегодня, 16 октября. Начало встречи в 17:00.

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