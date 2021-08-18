"Три матча сыграли, сейчас еще Динамо... Не знаю, нужно уже набирать очки. Календарь не выбирают. Нужно через матчи набираться опыта, чтобы потом набирать очки. Конечно, на всех давит, если не выиграешь. Надо настраиваться и выходить играть. Не бояться Динамо.

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Со всеми нужно играть, а там – как повезет. Пока не повезло нам. В последнем матче пропустили на последних минутах. Хотя по игре можно было хотя бы вничью играть. Все матчи были хорошими.

Теперь матч с чемпионом Украины. Сами понимаем, как в прошлый раз с ними сыграли (0:5 в Киеве – прим.). Должок остался. Думаю, на этот раз надо дать настоящий бой. Тем более у Динамо не будет такой мотивации, как в том матче, когда они стали чемпионами", – цитирует Бартуловича пресс-служба Ингульца.

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